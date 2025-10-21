В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.