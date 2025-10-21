Рейтинг@Mail.ru
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году
16:29 21.10.2025
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году - РИА Новости, 21.10.2025
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году
россия, максим соколов, автоваз, авто
Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
В "АвтоВАЗе" рассказали о планах экспорта к 2027 году

"АвтоВАЗ" к 2027 году планирует уровень экспорта в 30 тысяч автомобилей

Электромобиль Lada e-Largus российского автопроизводителя "АвтоВАЗ", выпущенный на заводе в Ижевске
Электромобиль Lada e-Largus российского автопроизводителя АвтоВАЗ, выпущенный на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
Электромобиль Lada e-Largus российского автопроизводителя "АвтоВАЗ", выпущенный на заводе в Ижевске. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспорта своих авто в объеме более 30 тысяч единиц в год, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"В этом году, несмотря на отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов… Планируем продолжить наращивание объема и к 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц в год - то есть вернуться к досанкционному уровню, ну а впоследствии и существенно превзойти", - сказал он ходе госсовета по направлениям "международная кооперация и экспорт" и "промышленность" в рамках экспортного форума "Сделано в России - 2025".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
В цеху АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях
1 октября, 11:10
 
РоссияМаксим СоколовАвтоВАЗАвто
 
 
