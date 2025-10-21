Рейтинг@Mail.ru
Импорт подержанных авто в Россию обновил двухлетний максимум - РИА Новости, 21.10.2025
Импорт подержанных авто в Россию обновил двухлетний максимум
Импорт подержанных авто в Россию обновил двухлетний максимум - РИА Новости, 21.10.2025
Импорт подержанных авто в Россию обновил двухлетний максимум
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре 2025 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – до 553,3 тысячи... РИА Новости, 21.10.2025
Импорт подержанных авто в Россию обновил двухлетний максимум

"Автостат": Импорт подержанных авто в Россию в сентябре побил рекорд два года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобили с пробегом
Автомобили с пробегом - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобили с пробегом. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре 2025 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – до 553,3 тысячи штук, а их импорт в 48,4 тысячи единиц стал рекордным за последние два года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В сентябре 2025 года жители РФ приобрели 553,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем месяцем ранее (в августе – 565,5 тысячи штук), но на 4,5% превышает результат сентября прошлого года (529,4 тысячи штук)", - говорится в сообщении.
Продажи автомобилей Hyundai Motor - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия нарастила ввоз южнокорейских авто до максимума с начала 2022 года
16 октября, 13:28
Лидерство среди марок на вторичном рынке в сентябре сохранила отечественная Lada, продажи которой в первый месяц осени составили 130,8 тысячи единиц. Остальные места в пятерке лидеров также не изменились: второе место у японской Toyota, результат которой составил 56,1 тысячи проданных машин. Следом идут корейские бренды Kia и Hyundai (33,1 тысячи и 30,8 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 традиционно японский Nissan (24,5 тысячи штук).
В рейтинге моделей среди легковых автомобилей с пробегом в начале осени лидер также не поменялся, им осталась Lada 2107. В сентябре россияне купили 12,2 тысячи "семерок".
Второе и третье места заняли Kia Rio (11 тысяч штук) и Hyundai Solaris (10,4 тысячи штук), а на четвертую позицию рейтинга вернулся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (9,5 тысячи штук), сместив с нее Ford Focus, сентябрьский результат которого составил 9,3 тысячи единиц.
По результатам января-сентября 2025 года продажи легковушек с пробегом в России составили 4,4 миллиона штук, на 0,8% превысив результат аналогичного периода прошлого года.
По данным "Автостата", импорт машин с пробегом в РФ в сентябре показал рекордное значение за последние два года и составил 48,4 тысячи единиц. Практически все машины при этом были ввезены на физлиц.
За январь-сентябрь нынешнего года в Россию было ввезено почти 323 тысячи легковых машин с пробегом - на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Внедорожник Lamborghini Urus - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль
15 октября, 16:36
 
Авто Россия Ford Motor Lada Vesta Kia Rio Hyundai Creta Экономика
 
 
