В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Мужчину задержали в аэропорту Атланты, куда он приехал с оружием после объявления в соцсетях о намерении устроить стрельбу, сообщила местная полиция.

Как объявил глава местного департамента полиции Даррен Шиербаум, семья 49-летнего Джо Кейгла позвонила правоохранителям предупредить, что в ходе прямой трансляции в соцсетях он объявил о намерении устроить в аэропорту стрельбу.

Мужчина приехал в аэропорт в понедельник, полиция сначала обнаружила его пикап с полуавтоматической винтовкой на заднем сидении, а затем и его самого на территории терминала, уточнили правоохранители.

На показанных на пресс-конференции фотографиях мужчина идет по терминалу без оружия. По данным полиции, в машине у него были 27 патронов.