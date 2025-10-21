Рейтинг@Mail.ru
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу - РИА Новости, 21.10.2025
03:20 21.10.2025
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу
Мужчину задержали в аэропорту Атланты, куда он приехал с оружием после объявления в соцсетях о намерении устроить стрельбу, сообщила местная полиция. РИА Новости, 21.10.2025
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу

© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Мужчину задержали в аэропорту Атланты, куда он приехал с оружием после объявления в соцсетях о намерении устроить стрельбу, сообщила местная полиция.
Как объявил глава местного департамента полиции Даррен Шиербаум, семья 49-летнего Джо Кейгла позвонила правоохранителям предупредить, что в ходе прямой трансляции в соцсетях он объявил о намерении устроить в аэропорту стрельбу.
Мужчина приехал в аэропорт в понедельник, полиция сначала обнаружила его пикап с полуавтоматической винтовкой на заднем сидении, а затем и его самого на территории терминала, уточнили правоохранители.
На показанных на пресс-конференции фотографиях мужчина идет по терминалу без оружия. По данным полиции, в машине у него были 27 патронов.
Как заявил Шиербаум, правоохранители считают, что задержанный изучал обстановку, чтобы вернуться за винтовкой. По сведениям правоохранителей, его задержали через 25 минут после того, как он припарковал машину. Полиции задержанный сказал, что "просто находится" в терминале, заключил Шиербаум.
