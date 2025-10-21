Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 21.10.2025
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа
Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью беспилотника самолетного типа, в результате атаки ранения получила мирная жительница, также повреждены семь РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа, повреждены семь домов

Украинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью беспилотника самолетного типа, в результате атаки ранения получила мирная жительница, также повреждены семь домов, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что жительница Червоногвардейского района Макеевки в ДНР получила ранения, предположительно, в результате атаки БПЛА.
«

"Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания в Червоногвардейском районе Макеевки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшая - женщина 1963 года рождения. Кроме того, повреждения получили кровля, остекление и хозпостройки семи домов.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам
Вчера, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
