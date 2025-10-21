https://ria.ru/20251021/ataka-2049685397.html
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа - РИА Новости, 21.10.2025
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа
Украинские войска атаковали Макеевку в ДНР с помощью беспилотника самолетного типа, в результате атаки ранения получила мирная жительница, также повреждены семь РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:10:00+03:00
2025-10-21T19:10:00+03:00
2025-10-21T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
макеевка
донецкая народная республика
украина
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа
ВСУ атаковали Макеевку дроном самолетного типа, повреждены семь домов