В Ростовской области при ночной атаке БПЛА повреждены семь домов
10:45 21.10.2025 (обновлено: 13:42 21.10.2025)
В Ростовской области при ночной атаке БПЛА повреждены семь домов
Семь домов, 25 автомобилей, торговые павильоны и медцеетр повреждены после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 21.10.2025
ростовская область
россия
мясниковский район
происшествия
2025
1920
1920
true
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Семь домов, 25 автомобилей, торговые павильоны и медцеетр повреждены после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 55 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 34 - над территорией Ростовской области.
«
"Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей", - написал Слюсарь в Telegram.
Он добавил, что из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около 3 тысяч жителей. В посёлке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба. От газоснабжения отключены 42 частных дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
