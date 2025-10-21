В Ростовской области при ночной атаке БПЛА повреждены семь домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Семь домов, 25 автомобилей, торговые павильоны и медцеетр повреждены после атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 55 украинских беспилотников над территорией России, в том числе 34 - над территорией Ростовской области.
«
"Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей", - написал Слюсарь в Telegram.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по Ростовской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Ростовской области
Он добавил, что из-за повреждения трансформаторной подстанции в хуторе Недвиговка Мясниковского района остаются без электроэнергии около 3 тысяч жителей. В посёлке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба. От газоснабжения отключены 42 частных дома.
22 июня 2022, 17:18