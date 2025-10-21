https://ria.ru/20251021/ataka-2049514335.html
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток - РИА Новости, 21.10.2025
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
При атаке украинского беспилотника на брянские Клинцы пострадал подросток, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
клинцы
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
