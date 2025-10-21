Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 21.10.2025 (обновлено: 07:30 21.10.2025)
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток - РИА Новости, 21.10.2025
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток
При атаке украинского беспилотника на брянские Клинцы пострадал подросток, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
клинцы
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
беспилотники
клинцы, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Клинцы, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Беспилотники
При атаке украинского беспилотника на Клинцы пострадал подросток

При атаке дрона ВСУ на Клинцы пострадал подросток, повреждены два дома

Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на брянские Клинцы пострадал подросток, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Ночью укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.
Кроме того, в двух многоквартирных домах повредилось остекление, осколки задели три гражданских автомобиля.
Уточняется, что подробный осмотр продолжится в светлое время.
Киев практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
Версия 2023.1 Beta
