В Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Частный медцентр в ростовском Батайске повреждён при атаке БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что ПВО отражает атаку БПЛА в Ростовской области, в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома.
"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб... На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра", - написал он.
Кроме того, в многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование: несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.
Губернатор поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте он поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину.
