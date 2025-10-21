Рейтинг@Mail.ru
В Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр - РИА Новости, 21.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 21.10.2025 (обновлено: 04:07 21.10.2025)
В Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр
Частный медцентр в ростовском Батайске повреждён при атаке БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
происшествия, батайск, ростовская область, октябрьский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Октябрьский, Юрий Слюсарь
В Батайске при атаке БПЛА поврежден частный медцентр

Последствия атаки дрона на Батайск попали на фото

© Фото : Telegram-канал Юрия СлюсаряЧастный медцентр в ростовском Батайске поврежден при атаке БПЛА
Частный медцентр в ростовском Батайске поврежден при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Telegram-канал Юрия Слюсаря
Частный медцентр в ростовском Батайске поврежден при атаке БПЛА
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Частный медцентр в ростовском Батайске повреждён при атаке БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что ПВО отражает атаку БПЛА в Ростовской области, в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома.
"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб... На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра", - написал он.
Кроме того, в многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование: несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.
Губернатор поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Координировать действия спасателей на месте он поручил руководителю регионального департамента по ЧС Павлу Нудгину.
