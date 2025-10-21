Рейтинг@Mail.ru
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 21.10.2025 (обновлено: 01:46 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/ataka-2049492851.html
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону - РИА Новости, 21.10.2025
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону
Двум жителям Ростова-на-Дону потребовалась медицинская помощь из-за атаки дрона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T01:08:00+03:00
2025-10-21T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пролетарский район
юрий слюсарь
александр скрябин
ростов-на-дону
мясниковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пролетарский район
ростов-на-дону
мясниковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пролетарский район, юрий слюсарь , александр скрябин, ростов-на-дону, мясниковский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пролетарский район, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин, Ростов-на-Дону, Мясниковский район
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

БПЛА упали на два частных дома в Ростове-на-Дону, пострадали два человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Двум жителям Ростова-на-Дону потребовалась медицинская помощь из-за атаки дрона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города", — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
Глава города Александр Скрябин сообщил о повреждении кровли частного дома в Пролетарском районе. По предварительной информации, никто не погиб.
Как уточнил Слюсарь, в хуторе Недвиговка Мясниковского района пропал свет из-за повреждения ЛЭП. Этим вопросом занимаются дежурные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарский районЮрий СлюсарьАлександр СкрябинРостов-на-ДонуМясниковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала