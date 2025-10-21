https://ria.ru/20251021/ataka-2049492851.html
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону
БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону
Двум жителям Ростова-на-Дону потребовалась медицинская помощь из-за атаки дрона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
