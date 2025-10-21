Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 21.10.2025 (обновлено: 01:09 21.10.2025)
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
В Батайске из-за атаки БПЛА частично разрушилась стена многоквартирного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
батайск, ростовская область, тарасовский район, юрий слюсарь , безопасность, происшествия, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Батайск, Ростовская область, Тарасовский район, Юрий Слюсарь , Безопасность, Происшествия, Россия, Беспилотники
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

В Батайске из-за атаки беспилотника частично разрушена стена дома

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Батайске из-за атаки БПЛА частично разрушилась стена многоквартирного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах", — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Миллеровском и Тарасовском районах при этом сбили дроны. Фрагменты упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская, повредив стекла.
По информации Слюсаря, пострадавших нет. Из дома эвакуировали 20 человек, и сейчас решают вопрос о возможности их временного размещения. На место отправился глава Батайска Валентин Кукин.
Губернатор подчеркнул, что ПВО продолжает отражать атаку противника по всей Ростовской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
