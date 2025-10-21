Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

В Миллеровском и Тарасовском районах при этом сбили дроны. Фрагменты упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская, повредив стекла.

По информации Слюсаря, пострадавших нет. Из дома эвакуировали 20 человек, и сейчас решают вопрос о возможности их временного размещения. На место отправился глава Батайска Валентин Кукин.