Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 21.10.2025
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
В Батайске из-за атаки БПЛА частично разрушилась стена многоквартирного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:36:00+03:00
2025-10-21T00:36:00+03:00
2025-10-21T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
батайск
ростовская область
тарасовский район
юрий слюсарь
безопасность
происшествия
россия
батайск
ростовская область
тарасовский район
россия
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
В Батайске из-за атаки беспилотника частично разрушена стена дома