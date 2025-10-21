Прокуратура Армении обжаловала приговор архиепископу Аджапахяну

ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура Армении обжаловала решение суда первой инстанции Еревана, приговорившего архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна к двухлетнему заключению, и добивается увеличения тюремного срока еще на полгода, сообщает команда адвокатов владыки.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита утверждает, что архиепископ подвергается политическому преследованию
"Прокуратура обжаловала приговор в отношении владыки Микаела в части наказания, и попросила апелляционный уголовный суд назначить наказание Микаэлу Аджапахяну в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев", - говорится в заявлении.
По мнению защиты, прокуроры, поспешно подав апелляцию, попытаются "контролировать" процесс назначения предпочтительных судей апелляционного уголовного суда и быстрого вынесения решения.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская