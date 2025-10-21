Прокуратура Армении обжаловала приговор архиепископу Аджапахяну

ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура Армении обжаловала решение суда первой инстанции Еревана, приговорившего архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна к двухлетнему заключению, и добивается увеличения тюремного срока еще на полгода, сообщает команда адвокатов владыки.

"Прокуратура обжаловала приговор в отношении владыки Микаела в части наказания, и попросила апелляционный уголовный суд назначить наказание Микаэлу Аджапахяну в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев", - говорится в заявлении.