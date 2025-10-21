В Армении арестовали оппозиционного мэра Гюмри

Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.