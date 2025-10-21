https://ria.ru/20251021/armenija-2049528003.html
В Армении арестовали оппозиционного мэра Гюмри
В Армении арестовали оппозиционного мэра Гюмри - РИА Новости, 21.10.2025
В Армении арестовали оппозиционного мэра Гюмри
Суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщила журналистам его адвокат Заруи Постанджян. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:32:00+03:00
2025-10-21T09:32:00+03:00
2025-10-21T09:41:00+03:00
в мире
армения
гюмри
вардан гукасян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06faf04aaef928cc7625174660fd70d7.jpg
https://ria.ru/20251021/zaschita-2049527655.html
армения
гюмри
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049304708_155:0:1116:721_1920x0_80_0_0_ebe3a2fccd08a7db6f4d0b37fe3d43f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, гюмри, вардан гукасян
В мире, Армения, Гюмри, Вардан Гукасян
В Армении арестовали оппозиционного мэра Гюмри
В Армении на два месяца арестовали мэра Гюмри Вардана Гукасяна
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщила журналистам его адвокат Заруи Постанджян.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о двухмесячном аресте Гукасяна
", - заявила адвокат.
Ранее другой адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.