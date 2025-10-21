Экс-зампреда правительства Ульяновской области арестовали

САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий при реконструкции очистных сооружений в городе Барыше, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
"Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области заключен под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
В региональном СУСК России добавили, что фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант дела помог победить аффилированной ему фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в Барыше. Общая сумма контракта превышала 317 миллионов рублей. Обвиняемый также давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме.
В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, который с июля 2024 года курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.
Во вторник областная прокуратура сообщила, что махинации при ремонте указанных очистных сооружений стали причиной для еще одного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Проверка надзорного ведомства показала, что руководство фирмы "Империал" подписало контракт с управлением архитектуры и строительства Барышского района о ремонте очистных сооружений и насосных станций с сетями канализации в Барыше по нацпроекту "Экология". Компания заключила фиктивные договоры с подконтрольной коммерческой организацией на поставку оборудования и материалов. Эти преступные действия привели к ущербу на сумму более 2 миллионов рублей для бюджетов различных уровней.