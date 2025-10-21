Экс-зампреда правительства Ульяновской области арестовали

По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант дела помог победить аффилированной ему фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в Барыше. Общая сумма контракта превышала 317 миллионов рублей. Обвиняемый также давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме.

Во вторник областная прокуратура сообщила, что махинации при ремонте указанных очистных сооружений стали причиной для еще одного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Проверка надзорного ведомства показала, что руководство фирмы "Империал" подписало контракт с управлением архитектуры и строительства Барышского района о ремонте очистных сооружений и насосных станций с сетями канализации в Барыше по нацпроекту "Экология". Компания заключила фиктивные договоры с подконтрольной коммерческой организацией на поставку оборудования и материалов. Эти преступные действия привели к ущербу на сумму более 2 миллионов рублей для бюджетов различных уровней.