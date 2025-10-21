В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа

АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште без участия ЕС и НАТО станет "ударом по Европе" и продемонстрирует, что ключ к урегулированию украинского конфликта по-прежнему находится в руках Москвы и Вашингтона, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.

Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины . По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште

« "Саммит без участия ЕС НАТО в центре Европы станет ударом по Европе. Это будет сигналом, что судьба континента обсуждается без европейских столиц", — сказал Юджель.

По словам эксперта, подобная встреча лидеров РФ США способна создать новый политический контур в вопросе урегулирования, даже если её первые результаты будут ограниченными.

"Встреча Путина и Трампа не приведёт к немедленному перемирию, но оставит надежду. Она может создать условия для первых шагов, и в этом случае подобные контакты лидеров двух стран могут стать регулярными", — считает Юджель.

Он уверен, что даже старт диалога будет иметь важный дипломатический эффект.

"Одной встречи недостаточно, чтобы полностью решить украинский вопрос. Но нельзя забывать, что такие переговоры будут полезны. Отсутствие Украины за столом означает простую вещь: решение, помимо войны, может быть достигнуто только США и Россией", — отметил аналитик.

Эксперт также добавил, что на возможном саммите неизбежно будет затронута военно-политическая реальность на земле.