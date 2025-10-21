Рейтинг@Mail.ru
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 21.10.2025
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште без участия ЕС и НАТО станет "ударом по Европе" и продемонстрирует,... РИА Новости, 21.10.2025
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа

Аналитик Юджель: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет ударом по Европе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште без участия ЕС и НАТО станет "ударом по Европе" и продемонстрирует, что ключ к урегулированию украинского конфликта по-прежнему находится в руках Москвы и Вашингтона, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Вчера, 06:56
«
"Саммит без участия ЕС и НАТО в центре Европы станет ударом по Европе. Это будет сигналом, что судьба континента обсуждается без европейских столиц", — сказал Юджель.
По словам эксперта, подобная встреча лидеров РФ и США способна создать новый политический контур в вопросе урегулирования, даже если её первые результаты будут ограниченными.
"Встреча Путина и Трампа не приведёт к немедленному перемирию, но оставит надежду. Она может создать условия для первых шагов, и в этом случае подобные контакты лидеров двух стран могут стать регулярными", — считает Юджель.
Он уверен, что даже старт диалога будет иметь важный дипломатический эффект.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
Вчера, 00:44
"Одной встречи недостаточно, чтобы полностью решить украинский вопрос. Но нельзя забывать, что такие переговоры будут полезны. Отсутствие Украины за столом означает простую вещь: решение, помимо войны, может быть достигнуто только США и Россией", — отметил аналитик.
Эксперт также добавил, что на возможном саммите неизбежно будет затронута военно-политическая реальность на земле.
"Обстановка на фронте должна быть отражена и за столом переговоров. Превосходство России на местах будет поставлено президентом РФ Владимиром Путиным в повестку", — считает Юджель.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
