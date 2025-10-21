На Алтае с 1 марта ограничат продажу алкоголя

БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни не коснутся отелей и турбаз Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.

« "На заседании правительства приняли дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя и табака в республике… Время продажи алкоголя по будням будет сокращено с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов, в субботу - до 14 часов", - написал Турчак в своём Telegram-канале.

Турчак подчеркнул, что продажа алкоголя попадает под полный запрет по воскресеньям и в праздничные дни, в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, рядом с детскими садами и школами, при этом минимальное расстояние от магазина будет приниматься отдельно в каждом муниципалитете. Также будет запрещена открытая выкладка алкоголя и табака в прикассовой зоне всех магазинов.

"Новые меры не будут распространяться на отели, турбазы и другие средства размещения, прошедшие аккредитацию и имеющие лицензии на торговлю алкоголем. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года", - отметил глава.