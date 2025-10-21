Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 33 - РИА Новости, 21.10.2025
09:01 21.10.2025 (обновлено: 09:07 21.10.2025)
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 33
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 33
Число задержанных в понедельник участников акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна выросло до 33, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:01:00+03:00
2025-10-21T09:07:00+03:00
в мире
армения
вардан гукасян
гюмри
армения
гюмри
2025
в мире, армения, вардан гукасян, гюмри
В мире, Армения, Вардан Гукасян, Гюмри
В Армении задержали 33 участника акции в поддержку мэра Гюмри

ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Число задержанных в понедельник участников акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна выросло до 33, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.
Ранее в ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри. В МВД республики сообщили РИА Новости о 23 задержанных.
Участники акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
дополняется ...
"В рамках уголовного производства, инициированного по признакам участия в массовых беспорядках, препятствования в осуществлении правосудия задержаны 33 человека", - сообщила Авдалян.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "получение взятки", назвав это политическим преследованием. Он отметил, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Армении завели дело из-за акции в поддержку мэра Гюмри
20 октября, 16:11
 
В миреАрменияВардан ГукасянГюмри
 
 
