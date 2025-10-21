Рейтинг@Mail.ru
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 21.10.2025 (обновлено: 09:31 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/aktivy-2049510680.html
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ
Лидеры стран ЕС хотят поручить Еврокомиссии разработать план по использованию российских активов для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на просмотренные РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:55:00+03:00
2025-10-21T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
бельгия
еврокомиссия
евросоюз
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049201563.html
россия
украина
бельгия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, еврокомиссия, евросоюз, санкции, киев, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции, Киев, Politico

ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидеры стран ЕС хотят поручить Еврокомиссии разработать план по использованию российских активов для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на просмотренные внутренние документы.
«

"Лидеры стран ЕС намерены поручить Европейской комиссии разработать юридическое предложение об использовании миллиардов евро из замороженных российских государственных активов для финансирования крупного кредита Украине после того, как Бельгия дала понять, что не будет этому препятствовать", — говорится в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
20 октября, 08:00
Ожидается, что это произойдет на ежеквартальном заседании Европейского совета в Брюсселе 23 октября.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
У России теперь развязаны руки в Европе
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБельгияЕврокомиссияЕвросоюзСанкцииКиевPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала