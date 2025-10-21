https://ria.ru/20251021/aktivy-2049510680.html
ЕС разработает план использования российских активов для Киева, пишут СМИ
Лидеры стран ЕС хотят поручить Еврокомиссии разработать план по использованию российских активов для Украины, пишет издание Politico со ссылкой на просмотренные РИА Новости, 21.10.2025
