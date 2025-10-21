Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Культура
 
18:55 21.10.2025 (обновлено: 19:10 21.10.2025)
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 21.10.2025
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Актер Иван Безбородов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 39 лет, передает портал "Кино-Театр.Ru". РИА Новости, 21.10.2025
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Иван Безбородов умер в возрасте 39 лет

Актер Иван Безбородов в сериале ""Я ехала домой..."
Актер Иван Безбородов в сериале Я ехала домой...
© Студия "Янтарь" (2011)
Актер Иван Безбородов в сериале ""Я ехала домой...". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Актер Иван Безбородов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 39 лет, передает портал "Кино-Театр.Ru".
"Иван Безбородов — 1 октября 1985, Ленинград — сентябрь 2025", — говорится в сообщении.
Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. В 2008 году он завершил обучение в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ). С 2007 года работал актером Малого драматического театра — Театра Европы. На счету у актера 18 работ в 18 различных проектах, среди которых такие картины, как "Улицы разбитых фонарей ", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Я ехала домой...", "Ярость" и другие.
Его дебютом в кино стала роль в сериале "Дорожный патруль — 2". Известность Безбородов получил после роли фокусника Сергея Николаева в 16-м сезоне детективного телевизионного сериала "Улицы разбитых фонарей".
Причина смерти актера не уточняется.
 
