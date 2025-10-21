Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские компании открывают новую главу делового сотрудничества с Африкой - перспективным экспортным направлением, где отечественные решения могут внести существенный вклад в социально-экономическое развитие; о том, что производителям стоит понять и чему научиться, рассказали африканские эксперты на питч-сессии "Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей", которая состоялась 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.

Организатор форума — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

Открывая сессию, модератор, руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде подчеркнул, что для России сегодня страны африканского континента являются не просто торговыми партнерами, а одним из ключевых векторов внешнеэкономического развития России. Однако бизнес при выходе на рынки африканских стран сталкивается с рядом вызовов, решить которые поможет понимание культурного кода и региональной специфики.

"Уже многие из российских бизнесменов понимают тезис: Африка - не страна. Мы можем предложить партнерам конкурентоспособные, качественные, надежные продукты, которые могут стать драйверами позитивных изменений. Но это континент, где каждая страна имеет свои особенности, культуру, традиции и бизнес-ритм. Только глубокое понимание культурных особенностей и менталитета открывает путь к настоящему взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Али-Заде.

Чтобы показать, как это работает на практике, в рамках сессии прошел питч отечественных экспортных проектов. Четыре компании за три минуты должны были представить свои продукты экспертам из разных стран Африки. В жюри - генеральный директор SICI-SA (Буркина-Фасо) Бурехима Сангаре, президент Российско-Алжирского Дома Дружбы Белхамити Мохаммед Эль-Милуд, директор ETS "KORNI" (Камерун) Менге Абанда Агат Мишелин и президент Совета по развитию деловых связей между Ганой и Россией Лоуренс Авуку Баотенг. В сессии также приняли участие послы африканских стран.

На суд экспертов были представлены четыре проекта МСП из разных отраслей - в медицине, промышленности и ИТ.

Генеральный директор "Лебер Групп" Артем Сорокин рассказал экспертам о детских игровых и спортивных площадках, способствующих развитию городской инфраструктуры и созданию комфортной среды для семей. С 2010 года компания создает пространства, где дети по всему миру играют и развиваются. Сейчас "Лебер" представлена в 12 странах, в том числе под брендом "Сделано в России".

Вице-президент по коммерции "Фармсинтез" Никита Пуния представил возможности сотрудничества с африканскими партнерами по поставкам активных фармацевтических субстанций и локализации производства лекарств для лечения инфекционных, онкологических и других заболеваний.

Специалист отдела ВЭД компании "ГРЭНТ" Анна Зайчикова представила жюри оборудование из нержавеющей стали для различных отраслей промышленности, в том числе системы водоотвода и промышленной гигиены. Компания - обладатель сертификата "Сделано в России".

Директор "Таргетта" Инна Бондарева рассказала об инновационных цифровых решениях для здравоохранения, включая VR-платформу для обучения врачей и нано-сенсоры для медицинских центров.

Эксперты высоко оценили представленные продукты, отметили их потенциал для применения в странах континента. Они подчеркнули, что Африке нужны не просто поставщики, а надежные партнеры, которые готовы делиться технологиями и знаниями, решать конкретные социально-экономические задачи. Эксперты также выделили ряд общих рекомендаций. В том числе они советуют адаптировать продукт под локальные условия - от климата до привычек потребителей, строить долгосрочные отношения, а не искать быстрые сделки. На континенте доверие формируется через личные контакты, говорить на языке партнера: важна не только деловая, но и культурная коммуникация, а также работать через местных дистрибьюторов и торговые сети, они лучше понимают специфику спроса.

"В Африке ценят тех, кто работает системно и с уважением к партнерам. Это не рынок одного контракта, а территория доверия. И те, кто поймет это первым, займут прочные позиции", - подчеркнул модератор сессии Алексей Баранов, директор по экспорту компании Vetbot, чья продукция востребована в 83 странах мира.

Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Генеральный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", "Газпром медиа", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".