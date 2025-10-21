Рейтинг@Mail.ru
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках - РИА Новости, 21.10.2025
11:29 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/afrika-2049544697.html
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках - РИА Новости, 21.10.2025
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках
Российские компании открывают новую главу делового сотрудничества с Африкой - перспективным экспортным направлением, где отечественные решения могут внести... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:29:00+03:00
2025-10-21T11:29:00+03:00
экономика
Экономика
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках

Российские компании открывают новую главу делового сотрудничества с Африкой

© РИА Новости / Блинов МаксимПитч-сессия "Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей"
Питч-сессия Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Блинов Максим
Питч-сессия "Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские компании открывают новую главу делового сотрудничества с Африкой - перспективным экспортным направлением, где отечественные решения могут внести существенный вклад в социально-экономическое развитие; о том, что производителям стоит понять и чему научиться, рассказали африканские эксперты на питч-сессии "Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей", которая состоялась 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.
Организатор форума — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).
Открывая сессию, модератор, руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде подчеркнул, что для России сегодня страны африканского континента являются не просто торговыми партнерами, а одним из ключевых векторов внешнеэкономического развития России. Однако бизнес при выходе на рынки африканских стран сталкивается с рядом вызовов, решить которые поможет понимание культурного кода и региональной специфики.
"Уже многие из российских бизнесменов понимают тезис: Африка - не страна. Мы можем предложить партнерам конкурентоспособные, качественные, надежные продукты, которые могут стать драйверами позитивных изменений. Но это континент, где каждая страна имеет свои особенности, культуру, традиции и бизнес-ритм. Только глубокое понимание культурных особенностей и менталитета открывает путь к настоящему взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Али-Заде.
Чтобы показать, как это работает на практике, в рамках сессии прошел питч отечественных экспортных проектов. Четыре компании за три минуты должны были представить свои продукты экспертам из разных стран Африки. В жюри - генеральный директор SICI-SA (Буркина-Фасо) Бурехима Сангаре, президент Российско-Алжирского Дома Дружбы Белхамити Мохаммед Эль-Милуд, директор ETS "KORNI" (Камерун) Менге Абанда Агат Мишелин и президент Совета по развитию деловых связей между Ганой и Россией Лоуренс Авуку Баотенг. В сессии также приняли участие послы африканских стран.
На суд экспертов были представлены четыре проекта МСП из разных отраслей - в медицине, промышленности и ИТ.
Генеральный директор "Лебер Групп" Артем Сорокин рассказал экспертам о детских игровых и спортивных площадках, способствующих развитию городской инфраструктуры и созданию комфортной среды для семей. С 2010 года компания создает пространства, где дети по всему миру играют и развиваются. Сейчас "Лебер" представлена в 12 странах, в том числе под брендом "Сделано в России".
Вице-президент по коммерции "Фармсинтез" Никита Пуния представил возможности сотрудничества с африканскими партнерами по поставкам активных фармацевтических субстанций и локализации производства лекарств для лечения инфекционных, онкологических и других заболеваний.
Специалист отдела ВЭД компании "ГРЭНТ" Анна Зайчикова представила жюри оборудование из нержавеющей стали для различных отраслей промышленности, в том числе системы водоотвода и промышленной гигиены. Компания - обладатель сертификата "Сделано в России".
Директор "Таргетта" Инна Бондарева рассказала об инновационных цифровых решениях для здравоохранения, включая VR-платформу для обучения врачей и нано-сенсоры для медицинских центров.
Эксперты высоко оценили представленные продукты, отметили их потенциал для применения в странах континента. Они подчеркнули, что Африке нужны не просто поставщики, а надежные партнеры, которые готовы делиться технологиями и знаниями, решать конкретные социально-экономические задачи. Эксперты также выделили ряд общих рекомендаций. В том числе они советуют адаптировать продукт под локальные условия - от климата до привычек потребителей, строить долгосрочные отношения, а не искать быстрые сделки. На континенте доверие формируется через личные контакты, говорить на языке партнера: важна не только деловая, но и культурная коммуникация, а также работать через местных дистрибьюторов и торговые сети, они лучше понимают специфику спроса.
"В Африке ценят тех, кто работает системно и с уважением к партнерам. Это не рынок одного контракта, а территория доверия. И те, кто поймет это первым, займут прочные позиции", - подчеркнул модератор сессии Алексей Баранов, директор по экспорту компании Vetbot, чья продукция востребована в 83 странах мира.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Генеральный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", "Газпром медиа", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
