В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
