В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.10.2025
01:28 21.10.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T01:28:00+03:00
2025-10-21T01:28:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
геленджик
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Терминал аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Вчера, 23:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
