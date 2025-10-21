https://ria.ru/20251021/aeroport-2049493846.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.10.2025
