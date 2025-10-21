Рейтинг@Mail.ru
00:05 21.10.2025 (обновлено: 00:37 21.10.2025)
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.10.2025
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
