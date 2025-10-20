МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Германии растет недовольство жителей из-за оказания помощи Киеву на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, написало издание Berliner Zeitung.
"Немецкие граждане и налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, благонамеренно отправленные украинскому народу, в бездонную яму", — отмечается в публикации.
Berliner Zeitung связало это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его предполагаемыми контактами с фигурантами коррупционных расследований.
Автор подчеркивает, что созданный Зеленским образ "страны, победившей коррупцию" трещит по швам — журналисты все чаще выявляют связи главы киевского режима с украинскими коррупционерами.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он опубликовал данные опроса центра SOCIS и издания "Барометр общественных настроений", согласно которым почти 49% украинцев считают коррупцию главным фактором, ухудшающим ситуацию в стране, а 65% — главной ошибкой властей.
