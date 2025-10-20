Рейтинг@Mail.ru
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского
19:46 20.10.2025 (обновлено: 23:49 20.10.2025)
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского - РИА Новости, 20.10.2025
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского
В Германии растет недовольство жителей из-за оказания помощи Киеву на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, написало... РИА Новости, 20.10.2025
"Деньги — в бездонную яму". В Европе запаниковали из-за действий Зеленского

BZ: в Европе скептически относится к помощи Украине из-за сообщений о коррупции

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Германии растет недовольство жителей из-за оказания помощи Киеву на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с украинскими коррупционерами, написало издание Berliner Zeitung.
"Немецкие граждане и налогоплательщики могут задаться вопросом, не уходят ли их деньги, благонамеренно отправленные украинскому народу, в бездонную яму", — отмечается в публикации.
По данным издания, аналогичные настроения усиливаются и в других странах ЕвропыВенгрии, Чехии, Словакии, где власти открыто заявляют, что субсидии киевским коррупционерам не являются для них приоритетом.
Berliner Zeitung связало это с попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также с его предполагаемыми контактами с фигурантами коррупционных расследований.
Автор подчеркивает, что созданный Зеленским образ "страны, победившей коррупцию" трещит по швам — журналисты все чаще выявляют связи главы киевского режима с украинскими коррупционерами.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он опубликовал данные опроса центра SOCIS и издания "Барометр общественных настроений", согласно которым почти 49% украинцев считают коррупцию главным фактором, ухудшающим ситуацию в стране, а 65% — главной ошибкой властей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
