В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
"Он (Трамп - Прим.ред) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено", — говорится в публикации.
Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
