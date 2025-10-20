Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 20.10.2025
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа
Владимиру Зеленскому следует очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии... РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
украина
В Финляндии серьезно предупредили Зеленского после заявления Трампа

Мема призвал Зеленского серьезно отнестись к предупреждению Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует очень серьезно отнестись к предупреждению президента США Дональда Трампа, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.

"Он (Трамп - Прим.ред) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом
Вчера, 13:45
Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В конгрессе США обратились к Зеленскому
Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала