СМИ: "коалиция желающих" в пятницу может провести разговор с Зеленским
16:07 20.10.2025
СМИ: "коалиция желающих" в пятницу может провести разговор с Зеленским
в мире
украина
владимир зеленский
нато
в мире, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидеры стран так называемой "коалиции желающих" могут провести 24 октября телефонный разговор с Владимиром Зеленским, посвященный дальнейшей военной поддержке Киева, сообщает газета Financial Times на фоне подготовки возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее издание Politico сообщало, что Владимир Зеленский может на этой неделе принять участие во встрече на высоком уровне с европейцами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом. Вероятно, встреча в Брюсселе может состояться в рамках саммита стран сообщества в ближайший четверг, 23 октября, отмечает Politico.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Келин назвал цель "коалиции желающих"
9 октября, 14:19
"Западные лидеры из "коалиции желающих" также проведут телефонные разговор с Зеленским в пятницу по поводу дальнейшей военной поддержки", - говорится в сообщении FT.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО
2 октября, 12:01
 
Заголовок открываемого материала