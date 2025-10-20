Рейтинг@Mail.ru
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.10.2025 (обновлено: 17:14 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049401853.html
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 20.10.2025
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским избавил его от надежд на контрнаступление ВСУ, написало издание Unherd. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:56:00+03:00
2025-10-20T17:14:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359138_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e86276e902ea3d72fb17cd5ab0421596.jpg
https://ria.ru/20251020/kallas-2049393699.html
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049350792.html
вашингтон (штат)
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049359138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00c056f5f7f168056bc53ee4f30d9969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме

Unherd: в Белом доме Трамп лишил Зеленского лишних надежд

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским избавил его от надежд на контрнаступление ВСУ, написало издание Unherd.
"Громче всего сигнал тревоги прозвучал для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная в том, что президент Трамп одобрит их план начать контрнаступление и предоставит Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, которые позволят Украине наносить удары вглубь России на гораздо большее расстояние. Трамп отклонил обе просьбы", — отмечается в материале.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Позор для Европы". Новое заявление Каллас о России разозлило журналиста
Вчера, 15:15
Издание подчеркнуло, что оба предложения украинской стороны были фантастическими и невыполнимыми: Киев не может самостоятельно запускать ракеты Tomahawk, кроме того, Вашингтон обладает ограниченным запасом этого вооружения. Что касается контрнаступления ВСУ, то оно невозможно, во-первых, из-за недостатка вооружения у Киева и его западных спонсоров, а также потому, что у Украины просто не хватит личного состава войск для проведения подобной операции.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом
Вчера, 13:45
 
В миреВашингтон (штат)КиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала