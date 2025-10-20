"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским избавил его от надежд на контрнаступление ВСУ, написало издание Unherd.
"Громче всего сигнал тревоги прозвучал для Зеленского. Украинская делегация прибыла в Вашингтон, уверенная в том, что президент Трамп одобрит их план начать контрнаступление и предоставит Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, которые позволят Украине наносить удары вглубь России на гораздо большее расстояние. Трамп отклонил обе просьбы", — отмечается в материале.
Издание подчеркнуло, что оба предложения украинской стороны были фантастическими и невыполнимыми: Киев не может самостоятельно запускать ракеты Tomahawk, кроме того, Вашингтон обладает ограниченным запасом этого вооружения. Что касается контрнаступления ВСУ, то оно невозможно, во-первых, из-за недостатка вооружения у Киева и его западных спонсоров, а также потому, что у Украины просто не хватит личного состава войск для проведения подобной операции.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
