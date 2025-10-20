Рейтинг@Mail.ru
15:47 20.10.2025
Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans
Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans

Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон в своей соцсети, сообщает издание "Страна.ua".

"Как пишут СМИ и пользователи в комментариях, публикация модели OnlyFans ненадолго появилась в Instagram* президента", — говорится в публикации.
При этом издание отмечает, что сейчас она уже удалена.
В июне украинская модель 18+ Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с петицией, в которой требовала отменить уголовную ответственность за производство порнографии. В впоследствии он сообщил, что ее предложения направлены в Верховную Раду.
OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять фотографии и видео. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
