МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский репостнул видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон в своей соцсети, сообщает издание "Страна.ua".



"Как пишут СМИ и пользователи в комментариях, публикация модели OnlyFans ненадолго появилась в Instagram* президента", — говорится в публикации.

Репост видео украинской модели 18+ Анны Малигон в Instagram*-аккаунте Владимира Зеленского Репост видео украинской модели 18+ Анны Малигон в Instagram*-аккаунте Владимира Зеленского

При этом издание отмечает, что сейчас она уже удалена.

В июне украинская модель 18+ Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с петицией, в которой требовала отменить уголовную ответственность за производство порнографии. В впоследствии он сообщил, что ее предложения направлены в Верховную Раду.

OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять фотографии и видео. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых.