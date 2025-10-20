Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Господин Уиткофф говорит, что это (вхождение этих территорий в состав России — Прим.ред.) внесено в конституцию [России]", — заявил он.