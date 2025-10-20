Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Господин Уиткофф говорит, что это (вхождение этих территорий в состав России — Прим.ред.) внесено в конституцию [России]", — заявил он.
При этом Зеленский сказал, что не согласился с такой позицией.
Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
