20.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 20.10.2025
Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом
Зеленский раскрыл детали со встречи с Трампом

Зеленский признался, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Господин Уиткофф говорит, что это (вхождение этих территорий в состав России — Прим.ред.) внесено в конституцию [России]", — заявил он.
При этом Зеленский сказал, что не согласился с такой позицией.

Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Специальная военная операция на Украине
 
 
