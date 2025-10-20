Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение на Западе

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема раскритиковал заявление Владимира Зеленского об отказе отдавать территории России. Своим мнением он поделился в соцсети X.
"Зеленский не готов к миру, не понимает серьезности ситуации. Как он может спасти Украину и украинский народ? Он только что сказал, что ничего не отдаст <...> России. Он должен понимать, что после этого переговоров больше не будет, только боевые действия, если мир не удастся", — говорится в публикации.
Мема призвал Киев встать на путь дипломатии.
Свое заявление Зеленский сделал накануне.
Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
