Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049320232.html
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL - РИА Новости, 20.10.2025
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL
Владимир Зеленский пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:44:00+03:00
2025-10-20T11:44:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
https://ria.ru/20251020/moldaviya-2048886776.html
https://ria.ru/20251020/medvedchuk-2049297982.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL

Зеленский заявил, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к PURL

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева.
"Если откровенно: не все страны - даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике... - присоединились к программе PURL", - сказал Зеленский на встрече с украинскими СМИ.
Миротворец ВС России на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Одесса все изменит". Украина хочет создать новую угрозу для россиян
Вчера, 08:00
Ранее телеканал ABC со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщал, что в рамках инициативы PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО, обсуждался вопрос о поставках ПВО Patriot из США.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский пытался обмануть Трампа в Вашингтоне, заявил Медведчук
Вчера, 10:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала