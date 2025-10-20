Зеленский пожаловался, что не все страны присоединились к инициативе PURL

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Киева.
"Если откровенно: не все страны - даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике... - присоединились к программе PURL", - сказал Зеленский на встрече с украинскими СМИ.
Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.