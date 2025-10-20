https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049316541.html
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения - РИА Новости, 20.10.2025
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 20.10.2025
украина
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации