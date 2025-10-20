Рейтинг@Mail.ru
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
11:24 20.10.2025 (обновлено: 11:37 20.10.2025)
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, свидетельствуют данные с сайта... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Страна.ua
Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до февраля, свидетельствуют данные с сайта украинского парламента.
Зеленский 25 июля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.
Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней опубликованы на сайте Рады в понедельник. Теперь документ должны рассмотреть депутаты украинского парламента.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации
15 октября, 19:58
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
