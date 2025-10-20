Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049316007.html
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии
Владимир Зеленский снова напрашивается на переговоры в Будапешт, но продолжает ругать венгров. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:21:00+03:00
2025-10-20T11:21:00+03:00
в мире
украина
венгрия
будапешт
дональд трамп
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049304829.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, будапешт, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа
Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии

Зеленский снова напрашивается на переговоры в Будапеште

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский снова напрашивается на переговоры в Будапешт, но продолжает ругать венгров.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Украина готова к встрече в Будапеште, если пригласят, хотя это не лучшее место по историческим и политическим причинам. Трамп считает, что Венгрия может помочь быстрее завершить войну", - сказал Зеленский на встрече с украинскими журналистами.
В начале октября он в очередной раз нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, комментируя в очередной раз его сомнения в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Вчера, 10:32
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзВстреча Путина и Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала