Зеленский попытался напроситься на переговоры в Венгрии

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский снова напрашивается на переговоры в Будапешт, но продолжает ругать венгров.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
В начале октября он в очередной раз нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, комментируя в очередной раз его сомнения в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.