Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик

По его словам, краткосрочное соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после саммита лидеров России и США, но ожидать подписания документа непосредственно в Будапеште не стоит.

"Зеленскому потребуется несколько недель, чтобы убедить свой народ в необходимости прекращения боевых действий. После этого может состояться церемония подписания соглашения о прекращении огня. Формально она могла бы пройти и в онлайн-формате - главное, чтобы был положен конец войне. Остальные процедуры - лишь детали. Сейчас между сторонами достигнуто понимание того, что мир возможен и необходим; важно, что это осознание уже состоялось", - заключил Озер.