Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
07:22 20.10.2025
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
Владимиру Зеленскому придется убедить украинский народ в необходимости прекращения огня после планируемых переговоров президентов России и США Владимира Путина... РИА Новости, 20.10.2025
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик

Озер: Зеленскому надо убедить народ в необходимости мира после саммита в Венгрии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется убедить украинский народ в необходимости прекращения огня после планируемых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, такое мнение выразил РИА Новости политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Цель предстоящей встречи лидеров России и США в Будапеште - доработать текст соглашения о прекращении огня. После личных переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома, вероятно, проинформирует Зеленского об их итогах. Это позволит избежать ненужных дискуссий и создать атмосферу своеобразного "one man show" ("шоу одного человека" - ред.) для украинской общественности", - отметил политолог.
По словам Озера, после стамбульских переговоров и встречи президентов России и США на Аляске был достигнут значительный дипломатический прогресс, однако процесс продолжается за закрытыми дверями, чтобы "исключить дезинформацию".
"Следует отметить, что в рамках нового этапа переговоров детали и условия соглашения о прекращении огня не разглашаются прессе", - подчеркнул Озер.
По его словам, краткосрочное соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после саммита лидеров России и США, но ожидать подписания документа непосредственно в Будапеште не стоит.
"Зеленскому потребуется несколько недель, чтобы убедить свой народ в необходимости прекращения боевых действий. После этого может состояться церемония подписания соглашения о прекращении огня. Формально она могла бы пройти и в онлайн-формате - главное, чтобы был положен конец войне. Остальные процедуры - лишь детали. Сейчас между сторонами достигнуто понимание того, что мир возможен и необходим; важно, что это осознание уже состоялось", - заключил Озер.
