https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049277329.html
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик - РИА Новости, 20.10.2025
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
Владимиру Зеленскому придется убедить украинский народ в необходимости прекращения огня после планируемых переговоров президентов России и США Владимира Путина... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T07:22:00+03:00
2025-10-20T07:22:00+03:00
2025-10-20T07:22:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_45d7af7685fa98b4a99ae9c63e1d949a.jpg
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999575742.html
https://ria.ru/20251019/tramp-2049243741.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_25c98ab48a21fa01fea02617016bb87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленскому придется убедить украинцев в необходимости мира, заявил аналитик
Озер: Зеленскому надо убедить народ в необходимости мира после саммита в Венгрии
АНКАРА, 20 окт – РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется убедить украинский народ в необходимости прекращения огня после планируемых переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, такое мнение выразил РИА Новости политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина
с Трампом
- один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины
. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште
.
"Цель предстоящей встречи лидеров России
и США
в Будапеште - доработать текст соглашения о прекращении огня. После личных переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома, вероятно, проинформирует Зеленского
об их итогах. Это позволит избежать ненужных дискуссий и создать атмосферу своеобразного "one man show" ("шоу одного человека" - ред.) для украинской общественности", - отметил политолог.
По словам Озера, после стамбульских переговоров и встречи президентов России и США на Аляске
был достигнут значительный дипломатический прогресс, однако процесс продолжается за закрытыми дверями, чтобы "исключить дезинформацию".
"Следует отметить, что в рамках нового этапа переговоров детали и условия соглашения о прекращении огня не разглашаются прессе", - подчеркнул Озер.
По его словам, краткосрочное соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после саммита лидеров России и США, но ожидать подписания документа непосредственно в Будапеште не стоит.
"Зеленскому потребуется несколько недель, чтобы убедить свой народ в необходимости прекращения боевых действий. После этого может состояться церемония подписания соглашения о прекращении огня. Формально она могла бы пройти и в онлайн-формате - главное, чтобы был положен конец войне. Остальные процедуры - лишь детали. Сейчас между сторонами достигнуто понимание того, что мир возможен и необходим; важно, что это осознание уже состоялось", - заключил Озер.