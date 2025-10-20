Рейтинг@Mail.ru
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
08:00 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского - РИА Новости, 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
Глава киевского режима возмущен неожиданным поведением западных партнеров. Собственного оружия для потребностей ВСУ европейцам не хватает, но далеко не все... РИА Новости, 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского

Неменский: у Польши не хватает денег на военную помощь Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима возмущен неожиданным поведением западных партнеров. Собственного оружия для потребностей ВСУ европейцам не хватает, но далеко не все союзники пожелали покупать для Украины американское. Военные поставки сокращаются. На что рассчитывают в НАТО — разбиралось РИА Новости.

Хуже врага

"Не видим скорости", — упрекает Зеленский европейцев, пока не присоединившихся к PURL — программе закупок оружия у США для Украины. Взносы на системы ПВО Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot и прочую продукцию американского ВПК сделали Нидерланды, Германия, Швеция, Дания, Бельгия, Исландия, Люксембург, Финляндия и прибалтийские республики. А вот Франция и Италия, например, с этим повременили.
© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и Украины
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Флаги НАТО и Украины
Польша, ближайший союзник Украины, тоже отказалась от PURL. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш оправдывается: дескать, программа "интересная", но Варшава и так делает для Киева очень много.
"Мы проявляем другие активности", — пояснил он.
И добавил: "профинансировавшей наибольшую часть функционирования украинского государства и военной помощи" Европе еще предстоит "нарастить усилия". Только сама Польша с этим не спешит.
В Варшаве понимают, что Киев рано или поздно проиграет. Поэтому предпочитают тратиться на собственную армию.
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
"Польша готовится к столкновению с Россией. Власти твердят, что к 2030-му на них нападут — хотя подтверждений этому никаких не приводят. Принимают дорогостоящие программы по милитаризации, всестороннему переводу общества и экономики на военные рельсы. Влезают в долги, которые непонятно как отдавать. И финансировать ВСУ им тяжеловато. Денег просто нет", — отмечает в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Тем не менее поляки по-прежнему готовы участвовать в инициативах НАТО. Лишь бы не требовали платить. Например — предоставить территорию в военных целях. По словам Неменского, Варшава заинтересована в поддержке Киева, поскольку гибель украинских солдат все же лучше, чем польских.
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Должны погибнуть тысячи". Польша раскрыла план войны с Россией
11 октября, 08:00

Тонкости цифр

Если верить данным Института мировой экономики Киля, после отказа США от безвозмездной поддержки киевского режима, военная помощь ВСУ сокращается. Европа за лето снизила поставки на 57% по сравнению с январем-июнем. И PURL не помогла.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
"Это вызывает удивление", — признается кильский аналитик Кристоф Требеш.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в то же время полагает, что пока Запад справляется с удовлетворением потребностей ВСУ.
"Катастрофического военного провала не наблюдается. Значит, оружия хватает. Но, вполне возможно, в стратегической перспективе это все же скажется", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.
И предположил, что отчет Кильского института — пропагандистская спекуляция, не имеющая отношения к реальности. Публикация заниженных показателей должна подтолкнуть страны НАТО больше вкладывать в милитаризацию Украины.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий

Расчет на следующий год

На словах руководство НАТО высоко оценивает PURL. Генсек альянса Марк Рютте напомнил, что некоторые вооружения могут предоставить только США. "Например, ракеты-перехватчики для систем Patriot", — уточнил он.
На днях издание Bloomberg сообщило о получении Киевом первых поставок в рамках этой инициативы.
"Две партии уже там, еще две готовятся", — отмечалось в материале.
Каждый пакет стоит 500 миллионов долларов. Взносы участников PURL в июле-августе — два миллиарда. В сентябре возникла пауза. И Зеленский тут же заявил, что рассчитывает получить в октябре сразу от одного до полутора миллиардов.
© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot
На недавнем съезде министров обороны Украины и НАТО в Брюсселе союзники все же решились приблизить общие расходы на PURL к трем миллиардам, но так и не достигли требуемой Киевом суммы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал ВСУ более двух миллиардов долларов из кармана немецких налогоплательщиков. В PURL пойдет 500 миллионов, на которые Германия обязалась купить Patriot, а также радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.
© AP Photo / Michael SohnМинистр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
Вклады прибалтийских республик на этом фоне довольно скромны. Литва раскошелилась на тридцать миллионов. Эстония — двенадцать. Литовский министр обороны Довиле Шакалене готова перечислить деньги хоть сейчас. Эстонский глава военного ведомства Ханно Певкур констатировал сокращение помощи Киеву и собирается компенсировать это дронами на "десятки миллионов".
Киеву этого, само собой, мало. Поэтому там по-прежнему грезят о конфискации российских активов. Министр обороны Денис Шмыгаль уверяет, что в Брюсселе уже обсуждают, как распределить деньги между европейцами и украинцами.
Одну часть хотят присвоить страны Евросоюза, другую — отдать украинскому ВПК, а третью — вложить в PURL на следующий год. Это лишний раз показывает, на что в действительности рассчитывают западные лидеры, когда рассуждают о мире и скором завершении конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
"Все за это ответим". Лидеры Запада сделали неожиданное признание о России
5 октября, 08:00
 
Киев Украина Польша Владислав Косиняк-Камыш Марк Рютте Борис Писториус НАТО Вооруженные силы Украины Владимир Зеленский
 
 
