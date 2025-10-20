"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава киевского режима возмущен неожиданным поведением западных партнеров. Собственного оружия для потребностей ВСУ европейцам не хватает, но далеко не все союзники пожелали покупать для Украины американское. Военные поставки сокращаются. На что рассчитывают в НАТО — разбиралось РИА Новости.

Хуже врага

"Не видим скорости", — упрекает Зеленский европейцев, пока не присоединившихся к PURL — программе закупок оружия у США для Украины. Взносы на системы ПВО Hawk, IRIS-T, NASAMS, Patriot и прочую продукцию американского ВПК сделали Нидерланды, Германия, Швеция, Дания, Бельгия, Исландия, Люксембург, Финляндия и прибалтийские республики. А вот Франция и Италия, например, с этим повременили.

Польша, ближайший союзник Украины, тоже отказалась от PURL. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш оправдывается: дескать, программа "интересная", но Варшава и так делает для Киева очень много.

"Мы проявляем другие активности", — пояснил он.

И добавил: "профинансировавшей наибольшую часть функционирования украинского государства и военной помощи" Европе еще предстоит "нарастить усилия". Только сама Польша с этим не спешит.

В Варшаве понимают, что Киев рано или поздно проиграет. Поэтому предпочитают тратиться на собственную армию.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш © AP Photo / Czarek Sokolowski Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

"Польша готовится к столкновению с Россией. Власти твердят, что к 2030-му на них нападут — хотя подтверждений этому никаких не приводят. Принимают дорогостоящие программы по милитаризации, всестороннему переводу общества и экономики на военные рельсы. Влезают в долги, которые непонятно как отдавать. И финансировать ВСУ им тяжеловато. Денег просто нет", — отмечает в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Тем не менее поляки по-прежнему готовы участвовать в инициативах НАТО. Лишь бы не требовали платить. Например — предоставить территорию в военных целях. По словам Неменского, Варшава заинтересована в поддержке Киева, поскольку гибель украинских солдат все же лучше, чем польских.

Тонкости цифр

Если верить данным Института мировой экономики Киля, после отказа США от безвозмездной поддержки киевского режима, военная помощь ВСУ сокращается. Европа за лето снизила поставки на 57% по сравнению с январем-июнем. И PURL не помогла.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции © AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции

"Это вызывает удивление", — признается кильский аналитик Кристоф Требеш.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в то же время полагает, что пока Запад справляется с удовлетворением потребностей ВСУ.

"Катастрофического военного провала не наблюдается. Значит, оружия хватает. Но, вполне возможно, в стратегической перспективе это все же скажется", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

И предположил, что отчет Кильского института — пропагандистская спекуляция, не имеющая отношения к реальности. Публикация заниженных показателей должна подтолкнуть страны НАТО больше вкладывать в милитаризацию Украины.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинский военнослужащий © AP Photo / Efrem Lukatsky Украинский военнослужащий

Расчет на следующий год

На словах руководство НАТО высоко оценивает PURL. Генсек альянса Марк Рютте напомнил, что некоторые вооружения могут предоставить только США. "Например, ракеты-перехватчики для систем Patriot", — уточнил он.

На днях издание Bloomberg сообщило о получении Киевом первых поставок в рамках этой инициативы.

"Две партии уже там, еще две готовятся", — отмечалось в материале.

Каждый пакет стоит 500 миллионов долларов. Взносы участников PURL в июле-августе — два миллиарда. В сентябре возникла пауза. И Зеленский тут же заявил, что рассчитывает получить в октябре сразу от одного до полутора миллиардов.

© AP Photo / Evan Vucci Комплекс Patriot © AP Photo / Evan Vucci Комплекс Patriot

На недавнем съезде министров обороны Украины и НАТО в Брюсселе союзники все же решились приблизить общие расходы на PURL к трем миллиардам, но так и не достигли требуемой Киевом суммы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал ВСУ более двух миллиардов долларов из кармана немецких налогоплательщиков. В PURL пойдет 500 миллионов, на которые Германия обязалась купить Patriot, а также радиолокационные системы, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.

© AP Photo / Michael Sohn Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине © AP Photo / Michael Sohn Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине

Вклады прибалтийских республик на этом фоне довольно скромны. Литва раскошелилась на тридцать миллионов. Эстония — двенадцать. Литовский министр обороны Довиле Шакалене готова перечислить деньги хоть сейчас. Эстонский глава военного ведомства Ханно Певкур констатировал сокращение помощи Киеву и собирается компенсировать это дронами на "десятки миллионов".

Киеву этого, само собой, мало. Поэтому там по-прежнему грезят о конфискации российских активов. Министр обороны Денис Шмыгаль уверяет, что в Брюсселе уже обсуждают, как распределить деньги между европейцами и украинцами.