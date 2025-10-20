https://ria.ru/20251020/zakharova-2049441814.html
Захарова прокомментировала слова Каллас о будущей встрече Путина и Трампа
Захарова прокомментировала слова Каллас о будущей встрече Путина и Трампа
20.10.2025


Захарова назвала слова Каллас о будущей встрече Путина и Трампа неумными
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас в свете предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии – очередные неумные слова человека, чьи высказывания всегда представляют собой обрывочные мысли, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России в Будапешт на встречу с Трампом "не очень приятной".
"Заявлениями это сложно назвать. Это какие-то обрывочные мысли. Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу. Мне кажется, это очередная неумная вещь, которую она ляпнула", - сказала Захарова "Известиям"
, комментируя слова Каллас.
Дипломат подчеркнула, что выдающимся дипломатом Каллас никогда не была. Ее заявления вызывают желание поинтересоваться, поручал ли ей кто-то такое говорить, консультировалась ли она с Венгрией, указала представитель МИД.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.