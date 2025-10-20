Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
10:02 20.10.2025
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:02:00+03:00
2025-10-20T10:02:00+03:00
2025
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ

Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ на 25 лет

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции.
"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Лицензия предоставлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в области использования атомной энергии. Срок действия лицензии составляет 25 лет" , - говорится в сообщении.
СХОЯТ предназначено для безопасного хранения отработавшего топлива, отметили на станции.
"Выражаем благодарность регулятору за проделанную уникальную работу, всестороннюю экспертизу и принятие взвешенного решения, которое соответствует самым высоким стандартам безопасности, мы обеспечиваем безопасность не только для нынешнего поколения, но и закладываем основу для стабильной работы в долгосрочной перспективе", - приводит слова директора ЗАЭС Юрия Черничука пресс-служба.
В соответствии с указом президента РФ от 5 октября 2022 года "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области" все разрешения, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать до выдачи лицензий в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии с учетом особенностей переходного периода до 1 января 2028 года, напомнили в пресс-службе.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
Запорожская АЭС
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Запорожская область
Новости - Ядерные технологии
 
 
