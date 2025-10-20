https://ria.ru/20251020/zaes-2049297783.html
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ - РИА Новости, 20.10.2025
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:02:00+03:00
2025-10-20T10:02:00+03:00
2025-10-20T10:02:00+03:00
запорожская аэс
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская область
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская область, новости - ядерные технологии
Запорожская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская область, Новости - Ядерные технологии
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища ОЯТ на 25 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции.
«
"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Лицензия предоставлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в области использования атомной энергии. Срок действия лицензии составляет 25 лет" , - говорится в сообщении.
СХОЯТ предназначено для безопасного хранения отработавшего топлива, отметили на станции.
"Выражаем благодарность регулятору за проделанную уникальную работу, всестороннюю экспертизу и принятие взвешенного решения, которое соответствует самым высоким стандартам безопасности, мы обеспечиваем безопасность не только для нынешнего поколения, но и закладываем основу для стабильной работы в долгосрочной перспективе", - приводит слова директора ЗАЭС Юрия Черничука пресс-служба.
В соответствии с указом президента РФ
от 5 октября 2022 года "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области" все разрешения, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции до 30 сентября 2022 года, продолжают действовать до выдачи лицензий в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии с учетом особенностей переходного периода до 1 января 2028 года, напомнили в пресс-службе.