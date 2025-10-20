Рейтинг@Mail.ru
11:53 20.10.2025 (обновлено: 12:42 20.10.2025)
В Таиланде задержали около 20 россиян
В Таиланде задержали около 20 россиян
Два десятка россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, в основном за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в местном полицейском участке. РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, таиланд
В мире, Россия, Таиланд
В Таиланде задержали около 20 россиян

В Таиланде на острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян

Полиция Таиланда
Полиция Таиланда
Полиция Таиланда
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Два десятка россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, в основном за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в местном полицейском участке.
"У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям", — так дежурный офицер ответил на вопрос о россиянине, которого, по информации Telegram-каналов, задержали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.
Он уточнил, что ему неизвестно, кого конкретно по каким делам обвиняют.
В конце сентября на Пхангане задержали 30-летнего гражданина России за организацию нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме
12 октября, 04:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
