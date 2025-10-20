В Таиланде задержали около 20 россиян

"У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям", — так дежурный офицер ответил на вопрос о россиянине, которого, по информации Telegram-каналов, задержали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.