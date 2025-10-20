https://ria.ru/20251020/zaderzhanie-2049322235.html
В Таиланде задержали около 20 россиян
Два десятка россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, в основном за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в местном полицейском участке. РИА Новости, 20.10.2025
В Таиланде задержали около 20 россиян
В Таиланде на острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Два десятка россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, в основном за визовые нарушения, сообщили РИА Новости в местном полицейском участке.
"У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям", — так дежурный офицер ответил на вопрос о россиянине, которого, по информации Telegram-каналов, задержали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.
Он уточнил, что ему неизвестно, кого конкретно по каким делам обвиняют.
В конце сентября на Пхангане задержали 30-летнего гражданина России за организацию нелегального бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов.