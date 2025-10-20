В Ярославле водитель повредил памятники на кладбище и скрылся

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который повредил на своем легковом автомобиле памятники и ограждения на кладбище в Ярославле, а затем скрылся с места ДТП, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области.

"По предварительным данным сегодня ночью в 01.50 на Осташинском кладбище водитель, управляя автомобилем Chevrolet, произвёл наезд на ограждения и памятники, после чего скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя", - сказали в полиции.