В Ярославле водитель повредил памятники на кладбище и скрылся
В Ярославле водитель повредил памятники на кладбище и скрылся - РИА Новости, 20.10.2025
В Ярославле водитель повредил памятники на кладбище и скрылся
Полиция ищет водителя, который повредил на своем легковом автомобиле памятники и ограждения на кладбище в Ярославле, а затем скрылся с места ДТП, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
ярославль
ярославская область
ярославль
ярославская область
Новости
ru-RU
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который повредил на своем легковом автомобиле памятники и ограждения на кладбище в Ярославле, а затем скрылся с места ДТП, сообщили РИА Новости в УМВД по Ярославской области.
"По предварительным данным сегодня ночью в 01.50 на Осташинском кладбище водитель, управляя автомобилем Chevrolet, произвёл наезд на ограждения и памятники, после чего скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя", - сказали в полиции.
Судя по фото в соцсетях, повреждены несколько памятников и оград, располагающихся ближе к дороге.