МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".
"Одесса, местные паблики сообщают про взрывы в области", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этом регионе, а также нескольких других областях звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18