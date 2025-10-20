Вучич заявил, что не знает, где взять газ, кроме как у России

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне введения поэтапного запрета ЕС на транзит газа из РФ заявил, что не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как у России.

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Президент Сербии в понедельник провел в Будапеште встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном , с которым обсуждал и энергетику.

"Люди говорят – у нас есть еще год и несколько месяцев. А что нам сделать за это время? Как и что построить? Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии , нужно строить новый интерконнектор – соединительный газопровод. Если его построим и сделаем возможным реверс из Венгрии, чтобы газ мог возвращаться, если построим интерконнектор с Северной Македонией и все это сделаем, все равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского. И даже если все это сделаем, возникает вопрос - как возместить цену на 30-40 процентов больше?" - сказал Вучич , трансляцию вело агентство Танюг.

Он напомнил, что теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде также производят необходимое Сербии электричество и работают на природном газе, от чего зависят промышленность, экономика, иностранные инвестиции.

По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. При этом сербский лидер призвал граждан не волноваться, пообещал, что вопросы энергоснабжения будут и дальше обсуждаться властями в поисках решения.

Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в понедельник назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Она напомнила, что Сербия проводила диверсификацию источников газоснабжения. Так, наряду с поставками газа из РФ че рез "Турецкий поток" и ГТС Болгарии , Сербия получает и газ из Азербайджана , также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала в понедельник, что ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии.

Совет Евросоюза в понедельник также утвердил требования подтверждать происхождение газа перед его импортом в ЕС после запрета на российский газ с 1 января 2026 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что в отношении российского газа во время переходного периода информация, необходимая для получения разрешения, должна быть представлена не менее чем за месяц до ввоза, в то время как в отношении нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено не менее чем за пять дней до ввоза.

В проходящем в настоящее время согласование новом 19-м пакете европейских антироссийских санкций также, как ожидается, будут меры против российского энергетического сектора, в частности, запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.