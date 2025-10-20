МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, новую структуру зон ответственности ВСУ после ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок публикуют украинские блогеры со ссылкой на зарубежные мониторинговые ресурсы.

"Согласно этим данным, оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: "Запад", "Север" (Объединенных сил), "Восток" и "Юг" (не путать с оперативными командованиями). Наряду с четырьмя основными группами войск существует также отдельная группа войск "Курск", которая отвечает за территорию Сумской области и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса", - сказал собеседник агентства.

"Группу войск "Курск" возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области будучи комбригом. В ходе "курской авантюры" он сознательно отправлял необученных солдат в бой", - сказал представитель силовых структур.

Уже бывшую группу войск "Север", ныне "объединенных сил", отвечающую за Харьковскую область, возглавил генерал Михаил Драпатый, которого главком ВСУ Александр Сырский отправил на понижение после ликвидации оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и критики Драпатым существующей системы ВСУ, отметил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, в настоящий момент от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад: 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и малая часть 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Это лишний раз подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе", - сказал он.

О командующем группой войск "Запад", по его словам, ничего не известно.

"Не исключено, что ввиду низкой интенсивности боевых действий нет острой необходимости в срочном порядке назначать туда руководителя. Приписанные подразделения, как правило, используют для закрытия дыр в зонах ответственности других групп войск, а территорию и позиции - в качестве базы для восстановления боеспособности и доукомплектования", - сказал собеседник агентства.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

Ранее украинские СМИ сообщали, что главком ВСУ ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.