Допустившего огромные потери в Курской области полковника ВСУ повысили - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 20.10.2025
Допустившего огромные потери в Курской области полковника ВСУ повысили
Допустившего огромные потери в Курской области полковника ВСУ повысили
2025-10-20T21:38:00+03:00
2025-10-20T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
сумская область
курская область
александр сырский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
харьковская область
сумская область
курская область
Допустившего огромные потери в Курской области полковника ВСУ повысили

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, новую структуру зон ответственности ВСУ после ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок публикуют украинские блогеры со ссылкой на зарубежные мониторинговые ресурсы.
"Согласно этим данным, оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки заменили четыре группы войск: "Запад", "Север" (Объединенных сил), "Восток" и "Юг" (не путать с оперативными командованиями). Наряду с четырьмя основными группами войск существует также отдельная группа войск "Курск", которая отвечает за территорию Сумской области и включает подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа войск "Запад" действует в Черниговской области, "Север" (Объединенных сил) - в Харьковской области, "Курск" - в Сумской области.
"Группу войск "Курск" возглавил командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск полковник Дмитрий Волошин, известный тем, что практически полностью сточил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Курской области будучи комбригом. В ходе "курской авантюры" он сознательно отправлял необученных солдат в бой", - сказал представитель силовых структур.
Уже бывшую группу войск "Север", ныне "объединенных сил", отвечающую за Харьковскую область, возглавил генерал Михаил Драпатый, которого главком ВСУ Александр Сырский отправил на понижение после ликвидации оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и критики Драпатым существующей системы ВСУ, отметил собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, в настоящий момент от 8-го корпуса в Сумской области воюет менее половины приписанных бригад: 71-я отдельная егерская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада и малая часть 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Это лишний раз подтверждает тезис, что ни один сформированный корпус ВСУ не воюет в полном составе", - сказал он.
О командующем группой войск "Запад", по его словам, ничего не известно.
"Не исключено, что ввиду низкой интенсивности боевых действий нет острой необходимости в срочном порядке назначать туда руководителя. Приписанные подразделения, как правило, используют для закрытия дыр в зонах ответственности других групп войск, а территорию и позиции - в качестве базы для восстановления боеспособности и доукомплектования", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Ранее украинские СМИ сообщали, что главком ВСУ ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.
Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Харьковская область
Сумская область
Курская область
Александр Сырский
Валерий Герасимов
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
