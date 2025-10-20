В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ

"В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка вследствие атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и хозпостройка. В селе Борисовка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территории частного домовладения повреждены кровля и остекление дома, а также надворные постройки", – отметил глава области.