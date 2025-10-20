Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 20.10.2025 (обновлено: 19:50 20.10.2025)
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Четыре населенных пункта Грайворонского округа Белгородской области временно остались без электроснабжения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил... РИА Новости, 20.10.2025
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Четыре населенных пункта Грайворонского округа Белгородской области временно остались без электроснабжения в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под удары ВСУ попали три муниципалитета нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал… В Грайворонском округе в результате атаки дрона повреждена линия электропередачи — жители сёл Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка временно остаются без света. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино многоэтажный дом атакован беспилотником: выбиты окна в 14 квартирах, осколками посечён легковой автомобиль, а в селе Старовщина на территории частного домовладения также выбиты окна и повреждены фасад, забор и автомобиль.
"В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка вследствие атаки дрона в частном доме выбиты окна, повреждены крыша и хозпостройка. В селе Борисовка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на территории частного домовладения повреждены кровля и остекление дома, а также надворные постройки", – отметил глава области.
