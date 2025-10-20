Рейтинг@Mail.ru
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 20.10.2025 (обновлено: 22:53 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вооруженные силы Украины значительно искажают данные о своих потерях, что становится очевидно из появившихся в Сети кадров с украинских кладбищ, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:06:00+03:00
2025-10-20T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
запорожье
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049401853.html
https://ria.ru/20251019/svo-2049248403.html
днепропетровск
запорожье
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, запорожье, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Вооруженные силы Украины
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО

Журналист Торнтон: ВСУ искажают данные о реальных потерях

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины значительно искажают данные о своих потерях, что становится очевидно из появившихся в Сети кадров с украинских кладбищ, заявил журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
"На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные одинаковыми табличками: "Временно неопознанный защитник Украины". Никаких имен, никаких дат — лишь номер участка. Подобные захоронения появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах, где счет ведет смерть, а не люди", — написал он, комментируя соответствующие кадры.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Сигнал тревоги". СМИ раскрыли, что сделал Трамп с Зеленским в Белом доме
Вчера, 15:56
По словам Торнтона, подобные материалы подрывают достоверность официальной статистики, публикуемой Киевом. ВСУ продолжают говорить об "умеренных" потерях, тогда как в действительности, отметил журналист, "морги переполнены".
По данным Минобороны России, за последние сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих.
При этом российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, а подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО
19 октября, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскЗапорожьеХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала