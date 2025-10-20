https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вооруженные силы Украины значительно искажают данные о своих потерях, что становится очевидно из появившихся в Сети кадров с украинских кладбищ, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T19:06:00+03:00
2025-10-20T19:06:00+03:00
2025-10-20T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
запорожье
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049401853.html
https://ria.ru/20251019/svo-2049248403.html
днепропетровск
запорожье
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, запорожье, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Вооруженные силы Украины
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Журналист Торнтон: ВСУ искажают данные о реальных потерях