06:48 20.10.2025
В 80-й бригаде ВСУ умирают от болезней
В 80-й бригаде ВСУ умирают от болезней
В 80-й бригаде ВСУ в районе Садков (Сумская область) от болезней умер ряд украинских военнослужащих - нарушена доставка медикаментов на позиции, сообщили РИА... РИА Новости, 20.10.2025
В 80-й бригаде ВСУ умирают от болезней из-за нарушенной доставки лекарств

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В 80-й бригаде ВСУ в районе Садков (Сумская область) от болезней умер ряд украинских военнослужащих - нарушена доставка медикаментов на позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков отмечаются случаи смертей военнослужащих 80-й бригады из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ряд опорных пунктов были самовольно оставлены ВСУ без приказа из-за проблем с логистикой.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
