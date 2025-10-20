https://ria.ru/20251020/vsu-2049271425.html
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Украине создаются фальшивые армейские подразделения, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 20.10.2025
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
чей боуз
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
запорожская область
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ
Журналист Боуз: на Украине создают фальшивые армейские подразделения