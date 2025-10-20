Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 20.10.2025 (обновлено: 08:02 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/vsu-2049271425.html
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ
На Украине создаются фальшивые армейские подразделения, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T04:26:00+03:00
2025-10-20T08:02:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожская область
чей боуз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
https://ria.ru/20251019/svo-2049248403.html
https://ria.ru/20251018/krym-2049097162.html
украина
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, чей боуз
Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Чей Боуз, Специальная военная операция на Украине
На Западе предупредили о подразделениях-призраках в ВСУ

Журналист Боуз: на Украине создают фальшивые армейские подразделения

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На Украине создаются фальшивые армейские подразделения, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"В 2023 году на Украине было создано 26 новых бригад, но общая численность армии возросла только на 50 тысяч человек. Хотя она должна была увеличится как минимум на 75-80 тысяч. Это — укромошенничество, фальшивые подразделения, несуществующие должности, заниженные сообщения о смертях. Все продается", — отметил журналист.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Врата ада". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО
19 октября, 21:15
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1600 военнослужащих.
При этом российская группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Чунишино в ДНР, а подразделения "Востока" освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Крыму прокомментировали планы нового наступления ВСУ
18 октября, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала