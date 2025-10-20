В Южной Корее освободили от туристов место возможного саммита США и КНДР

СЕУЛ, 20 окт — РИА Новости. Власти Южной Кореи с конца октября и в начале ноября приостановили посещения туристами деревни Пханмунджом на межкорейской границе, где, как предполагается, могла бы пройти встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило министерство по делам объединения Республики Корея.
"Министерство по делам объединения не планирует проводить специальные экскурсии по Пханмунджому в период с конца октября по начало ноября из-за обстоятельств, связанных с Командованием ООН", - говорится в сообщении министерства.
Ведомство посоветовало обратиться за подробной информацией о сроках и причинах приостановки в Командование ООН в Южной Корее.
Как пишет южнокорейская газета "Сеул-Синмун", американская телекомпания CNN арендовала террасу кафе, расположенного в парке мира Имчжинак — самая северная точка, куда допускаются гражданские лица, откуда видны Пханмунджом, пограничное заграждение и территория КНДР. По данным издания, журналисты CNN сообщили владельцам заведения, что "Трамп, вероятно, посетит этот район", и запросили аренду террасы для прямых эфиров с 29 октября по 1 ноября, внеся залог в середине месяца. Телекомпания также попросила кафе не принимать заказы от других СМИ.
По сведениям газеты, южнокорейские дипломатические источники считают вероятность "внезапной" встречи Трампа и Ким Чен Ына во время саммита АТЭС низкой, однако подчеркивают, что "рассматриваются все варианты".
Вместе с тем, не исключается, что даже без переговоров с северокорейским лидером Трамп может посетить Имчжинак или другие районы вблизи границы и выступить с заявлением, адресованным Пхеньяну.
Офис президента Республики Корея, комментируя сообщения о возможной встрече, заявил, что Республика Корея и Соединённые Штаты "неизменно" подтверждают свою готовность к диалогу с Северной Кореей ради мира на Корейском полуострове и решения ядерной проблемы.
"Обе стороны продолжат тесную коммуникацию и координацию по всей совокупности вопросов, связанных с политикой в отношении КНДР, включая возможный диалог между США и Северной Кореей" - заявили в администрации президента.