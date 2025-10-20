В Южной Корее освободили от туристов место возможного саммита США и КНДР

СЕУЛ, 20 окт — РИА Новости. Власти Южной Кореи с конца октября и в начале ноября приостановили посещения туристами деревни Пханмунджом на межкорейской границе, где, как предполагается, могла бы пройти встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило министерство по делам объединения Республики Корея.