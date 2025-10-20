https://ria.ru/20251020/vstrecha-2049352829.html
Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы
Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы - РИА Новости, 20.10.2025
Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы
Президент России Владимир Путин обсудил с главой организации "Дом.РФ" Виталием Мутко развитие строительной сферы и выход компании на биржу. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:51:00+03:00
2025-10-20T13:51:00+03:00
2025-10-20T14:49:00+03:00
владимир путин
виталий мутко
"дом.рф"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049352458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aca7994c6e9850e28b6f13da2ea2ea56.jpg
https://realty.ria.ru/20250930/obekty-2045442720.html
https://realty.ria.ru/20251008/banki-2047011709.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049352458_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e9c89434affa3b64352bb1d1edc9ed4.jpg
Встреча Путина с главой "Дом. РФ" Мутко
Путин встретился с главой "ДОМ. РФ" Мутко, обсуждалась подготовка к выходу компании на IPO.
2025-10-20T13:51
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, виталий мутко, "дом.рф", экономика
Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ", Экономика
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой организации "Дом.РФ" Виталием Мутко развитие строительной сферы и выход компании на биржу.
«
"Виталий Леонтьевич, компания выходит на IPO. Как идет работа?" — спросил глава государства в начале встречи.
В свою очередь, Мутко
рассказал, что компания планирует привлечь от 15 до 30 миллиардов рублей. По его словам, "Дом.РФ
" с дивидендной доходностью на акцию 11-12% рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов.
Он добавил, что подготовка к проведению IPO находится на завершающей стадии, компания уже решила все организационные вопросы вместе с Центральным банком, Московской биржей
и правительством.
Глава государства выразил уверенность, что акции компании "Дом.РФ" на IPO будут привлекательными для инвесторов при ответственной политике по дивидендам.
Также Путин
и Мутко обсудили вопросы строительной отрасли. Глава организации "Дом.РФ" поблагодарил президента за перевод стройотрасли на проектное финансирование, указав, что такие меры обеспечили динамичное развитие стройки в России
. Путин отметил, что это правильное решение.
"Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?" — поинтересовался президент.
В свою очередь Мутко ответил утвердительно. В ответ Путин попросил уточнить, как это возможно в условиях, когда объем денежных средств не уменьшается.
Глава госкорпорации указал на структуру приобретения жилья.
«
"Все-таки для стройки главное — сколько на первичный рынок приходит денег. Если Вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80-90 процентов в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги. Но структура жилья поменялась, сейчас 65 процентов покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35 процентов за свои деньги. Пошла денежно-кредитная политика смягчаться, и пошло некоторое оживление даже рыночной ипотеки", — сказал Мутко.
Он также отметил, что за последние месяцы выдаются по 23 тысячи ипотечных рыночных кредитов.