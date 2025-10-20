Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы
13:51 20.10.2025 (обновлено: 14:49 20.10.2025)
Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы
Президент России Владимир Путин обсудил с главой организации "Дом.РФ" Виталием Мутко развитие строительной сферы и выход компании на биржу. РИА Новости, 20.10.2025
Владимир Путин, Виталий Мутко, "Дом.РФ", Экономика

Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Мутко развитие строительной сферы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой организации "Дом.РФ" Виталием Мутко развитие строительной сферы и выход компании на биржу.
"Виталий Леонтьевич, компания выходит на IPO. Как идет работа?" — спросил глава государства в начале встречи.
В свою очередь, Мутко рассказал, что компания планирует привлечь от 15 до 30 миллиардов рублей. По его словам, "Дом.РФ" с дивидендной доходностью на акцию 11-12% рассчитывает на очень большой интерес со стороны инвесторов.
Он добавил, что подготовка к проведению IPO находится на завершающей стадии, компания уже решила все организационные вопросы вместе с Центральным банком, Московской биржей и правительством.
Глава государства выразил уверенность, что акции компании "Дом.РФ" на IPO будут привлекательными для инвесторов при ответственной политике по дивидендам.
Также Путин и Мутко обсудили вопросы строительной отрасли. Глава организации "Дом.РФ" поблагодарил президента за перевод стройотрасли на проектное финансирование, указав, что такие меры обеспечили динамичное развитие стройки в России. Путин отметил, что это правильное решение.
"Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?" — поинтересовался президент.
В свою очередь Мутко ответил утвердительно. В ответ Путин попросил уточнить, как это возможно в условиях, когда объем денежных средств не уменьшается.
Глава госкорпорации указал на структуру приобретения жилья.
"Все-таки для стройки главное — сколько на первичный рынок приходит денег. Если Вы посмотрите, у нас все эти годы где-то под 80-90 процентов в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги. Но структура жилья поменялась, сейчас 65 процентов покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35 процентов за свои деньги. Пошла денежно-кредитная политика смягчаться, и пошло некоторое оживление даже рыночной ипотеки", — сказал Мутко.

Он также отметил, что за последние месяцы выдаются по 23 тысячи ипотечных рыночных кредитов.
