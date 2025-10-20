Рейтинг@Mail.ru
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/voennye-2049476756.html
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.10.2025
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ
Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ Южной группировки войск уничтожили три беспилотника ВСУ под Константиновкой, за которую идут... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T21:07:00+03:00
2025-10-20T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049476381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4be48517ad17ed7ddb7276cc2b95813.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
россия
константиновка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВС РФ поразили три расчета БПЛА ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили три беспилотника ВСУ под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки.
2025-10-20T21:07
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049476381_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f606af571c0b7fcd91aee966397e131e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ

Под Константиновкой операторы БПЛА уничтожили три украинских беспилотника

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 окт – РИА Новости. Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ Южной группировки войск уничтожили три беспилотника ВСУ под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки.
"Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно поразили дронами "Упырь" три украинских беспилотника типа "Крыло", чем защитили не только военнослужащих, но и мирных жителей, страдающих от украинских обстрелов", - сообщили в пресс-службе.
Видео уничтожения БПЛА есть в распоряжении РИА Новости
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала