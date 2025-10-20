https://ria.ru/20251020/voennye-2049476756.html
Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ
Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ Южной группировки войск уничтожили три беспилотника ВСУ под Константиновкой, за которую идут... РИА Новости, 20.10.2025
