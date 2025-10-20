Под Константиновкой российские военные уничтожили три беспилотника ВСУ

ЛУГАНСК, 20 окт – РИА Новости. Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ Южной группировки войск уничтожили три беспилотника ВСУ под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе группировки.

"Операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно поразили дронами "Упырь" три украинских беспилотника типа "Крыло", чем защитили не только военнослужащих, но и мирных жителей, страдающих от украинских обстрелов", - сообщили в пресс-службе.