Появились кадры задержания экс-зампреда правительства Ульяновской области
САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области опубликовало кадры задержания бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
На видео от областного УФСБ России
показано, как оперативники задерживают мужчину в частном доме и надевают на его руки наручники.
"Нет", - говорит мужчина, отвечая на вопрос силовиков о том, знает ли он причину задержания.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в отношении экс-зампреда правительства Ульяновской области
возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя свое служебное положение, помог победить аффилированной ему коммерческой фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Помимо этого, он давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме, а также изменял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, который с июля 2024 года курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.