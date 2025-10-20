Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания экс-зампреда правительства Ульяновской области
15:56 20.10.2025
Появились кадры задержания экс-зампреда правительства Ульяновской области
Управление ФСБ по Ульяновской области опубликовало кадры задержания бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области, подозреваемого в...
2025
Появились кадры задержания экс-зампреда правительства Ульяновской области

САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Управление ФСБ по Ульяновской области опубликовало кадры задержания бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
На видео от областного УФСБ России показано, как оперативники задерживают мужчину в частном доме и надевают на его руки наручники.
"Нет", - говорит мужчина, отвечая на вопрос силовиков о том, знает ли он причину задержания.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в отношении экс-зампреда правительства Ульяновской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя свое служебное положение, помог победить аффилированной ему коммерческой фирме в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Помимо этого, он давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме, а также изменял другие значимые условия контракта в пользу подрядчика.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о Владимире Пушкареве, который с июля 2024 года курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии.
Экс-глава Курской области Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации
ПроисшествияУльяновская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
