Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль
22:35 20.10.2025 (обновлено: 22:47 20.10.2025)
Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль, проинформировал в понедельник пресс-пул Белого дома.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль, проинформировал в понедельник пресс-пул Белого дома.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль. Его в поездке будет сопровождать супруга Уша Вэнс", — говорится в распространенном сообщении пула.
Как следует из трансляции телеканала Fox News, Вэнс вместе с супругой Ушей в 15.30 по местному времени (22.30 мск) поднялись на борт самолета на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд перед вылетом в Израиль.
По данным газеты Wall Street Journal, визит Вэнса ожидается во вторник. Ранее израильская телерадиокомпания Kan сообщала, что в состав американской делегации также войдут спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
