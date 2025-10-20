https://ria.ru/20251020/vens-2049483188.html
Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль, проинформировал в понедельник пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 20.10.2025
Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль
