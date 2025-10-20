ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль, проинформировал в понедельник пресс-пул Белого дома.

Как следует из трансляции телеканала Fox News, Вэнс вместе с супругой Ушей в 15.30 по местному времени (22.30 мск) поднялись на борт самолета на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд перед вылетом в Израиль.