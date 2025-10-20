Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/vengrija-2049475708.html
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.10.2025
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто
Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее интересами, заявил венгерский... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T20:56:00+03:00
2025-10-20T20:56:00+03:00
в мире
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049407343_0:168:3077:1899_1920x0_80_0_0_01a3b66d46740994c701b7a2a8845c66.jpg
https://ria.ru/20251020/kallas-2049405605.html
https://ria.ru/20251017/sanktsii-2048751520.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049407343_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b27f652d2a810ac85c26b51f6150df80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России

© Szilard KoszticsakПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Szilard Koszticsak
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее интересами, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
В начале октября издание EUObserver сообщало, что Венгрия, по-видимому, отказалась от своих претензий к новым антироссийским санкциям.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России
Вчера, 16:13
"У нас нет... плана заблокировать его (19-й пакет - ред.). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса", - приводит издание Euractiv слова Сийярто.
Когда издание спросило его, внес ли он вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против России, министр подчеркнул, что не "вносит вклад в безумие". Он подчеркнул, что санкционная политика Евросоюза провалилась.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Винить за санкции против NIS нужно США, а не Россию, заявил Вулин
17 октября, 01:36
 
В миреРоссияВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала